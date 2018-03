SMS fra Madsen: - Skipet er klart

Peter Madsen nektet straffskyld for drapet på Kim Wall da rettssaken mot ham startet i København torsdag.



Han erkjente straffskyld for å ha partert liket. Madsen er tiltalt for overlagt drap, seksuelle overgrep og likskjending.

- Venter på reporteren Da aktor leste opp tiltalen mot Madsen kom det fram at den svenske journalisten første gang tok kontakt med Peter Madsen i mars 2017. Hun sendte en e-post for å be om et intervju med Madsen 21. april, opplyste aktor.

Wall fikk beskjed om at Madsen ville intervjues kort tid før hun møtte ham i ubåten.

Den siste tekstmeldingen Madsen sendte til Wall ble sendt 10. august: "Skipet er klart og i god stand. Venter bare på magasinet The Wireds reporter," skrev Madsen. Wall svarte: "Fantastisk! Jeg er like i nærheten."

De siste tekstmeldingene som ble sendt fra Walls telefon ble sendt til kjæresten hennes, som var den som meldte henne savnet da hun ikke kom hjem etter å ha dratt ut i ubåten.

"Jeg er stadig i live forresten." "Men går ned nå." "Jeg elsker deg!" "Han har tatt med kaffe og kaker"

Viste sterke bilder

Aktor gikk kronologisk gjennom hva som skjedde den 10. og 11. august, fra Wall ble med ut i ubåten inntil Madsen ble pågrepet neste dag.

Påtalemyndigheten viste fram illustrasjoner fra rettsmedisinerne som viste stikkskadene på Walls kropp. Partene i saken fikk også se bilder av likdelene som ble funnet i havet.

Har endret forklaring flere ganger

Den tiltalte har ikke villet la seg avhøre av politiet siden 14. oktober i fjor. Han har flere ganger endret forklaring i saken. Da han ble pågrepet hevdet han at han hadde kjørt Wall til land. Senere endret han imidlertid sin forklaring og sa at hun døde da hun fikk en tung luke i hodet om bord på ubåten. Så erkjente han at han hadde dumpet den døde kvinnen i havet.

Påtalemyndigheten vil be om livsvarig fengsel for Madsen. Rettssaken går over totalt 12 dager og dom er ventet 25. april.