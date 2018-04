Snart er det slutt på gratis bompassering for elbiler i Oslo-området - og prisen blir dyrere enn mange har vært klar over.

Den begynner på 30 kroner dagen om under ett år, så 45 kroner i 2020 og deretter 71 kroner i 2025 for elbiler som kjører fra Bærum til Oslo, melder NRK.



I Oslos bomsystem opphører også fritaket for elbiler samtidig som antall bomstasjoner øker kraftig.