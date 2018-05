Snart trekker bitcoin like mye strøm som Østerrike.

Det viser en fersk studie.



For å få tak i nye bitcoin kreves det datakraft og store energiressurser. En nederlandsk økonom har undersøkt hvor mye strøm som faktisk går med.



Og før året er omme viser undersøkelsen at forbruket kan havne på 7,7 gigawatt, nesten like mye som Østerrike, skriver E24.no