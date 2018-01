Snø skaper trafikkaos

Et voldsomt snøvær har ført til flere kollisjoner, lange køer, vogntog har kjørt seg fast, og biler har kjørt av veien sent i ettermiddag og i kveld.



I tillegg til store snømengder har kraftig vind ført til vanskelige kjøreforhold.



Det er meldt at det vil komme mellom 40 og 60 centimeter snø i Buskerud, Vestfold og Telemark mellom klokken 13 i dag, og frem til samme tid i morgen.