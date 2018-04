En 83 år gammel mann som er dømt til fengsel i 13 og et halvt år for å ha drept sin kone med gevær har søkt om benådning.

Mannens advokat skriver i søknaden at 83-åringens helsetilstand er forverret, og ber derfor om at han blir løslatt.



Drapet skjedde i parets hjem i Sarpsborg i 2016, og mannen har hele tiden hevdet at hendelsen var et uhell.