Solberg: - Nødvendig å støtte Listhaug

Statsminister Erna Solberg mener det var nødvendig å støtte daværende justisminister Sylvi Listhaug, for det borgerlige samarbeidets skyld.

Det ble mye bråk etter Listhaugs omstridte Facebook-innlegg 9. mars, og et flertall på Stortinget varslet mistillitsforslag.



Solberg sier til VG at det var viktig å vise Frp at regjeringen ville stille seg bak deres statsråd.



Hun sier det kunne blitt regjeringskrise, fordi regjeringen mener det er statsministerens rett å bestemme hvem som er statsråder.