Det sier Statsminister Erna Solberg om Sylvi Listhaug sitt Facebook-innlegg om nedleggelse av et eldrehjem i Oslo.



Listhaug skrev på sin Facebook-side at gråtende eldre ble kastet ut fra et sykehjem i Oslo for å gjøre plass til romfolk.



Solberg sier til Aftenposten at man burde ha mindre konfliktorientert retorikk i norsk politisk debatt fremover.