Statsminister Erna Solberg mener EØS-avtalens tilhengere har vært for dårlige til å forsvare den.

Uttalelsen kommer etter debatten om EUs energibyrå ACER.



Solberg tror tilhengerne av norsk tilslutning til ACER undervurderte den politiske sprengkraften i saken, og sier til NTB at de må slåss mer for EØS-avtalen politisk.



Hun tror avtalen bare vil bli viktigere for Norge etter hvert som oljealderen ebber ut.