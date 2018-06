Det sier statsminister Erna Solberg, som i dag lanserte regjeringens integreringspanel som skal bistå i arbeidet med en ny strategi for integrering.



Til tross for at det blir brukt flere milliarder på introduksjonsordninger for innvandrere hvert år, er det store forskjeller på resultatene i kommunene.



Og slik skal det ikke være, sier Solberg.