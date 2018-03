Solberg: – Listhaug vil beklage

Det sier statsminister Erna Solberg til NRK.



Foreløpig har Listhaug kun sagt at hun ikke mente å såre noen da hun la ut et bilde med teksten "Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet."



Solberg var ute med en unnskyldning på vegne av regjeringen i går, men Listhaug har ikke selv sagt at hun stiller seg bak den.