Solberg bekymret over handelskrig

Det sier statsminister Erna Solberg.



Hun mener internasjonale handelsavtaler har tjent hele verden godt, og dersom USA nå vil ut av avtalene og heller innføre høye tollsatser, frykter hun mindre vekst, velstand og arbeidsplasser.



Solberg ankom G7-møtet i Canada sent i går kveld. Hun er invitert for å holde et foredrag om norsk havsatsning på møtet i dag.