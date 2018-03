Jenta som hadde seksuell omgang med Søviknes i år 2000 på et FpU-landsmøte, har fortalt at hun har slitt med sykdom, rus og selvskading etter hendelsen.



Men til NRK sier Solberg at dette ikke forandrer på saken, og at Søviknes fortjente en ny sjanse etter å ha vært borte fra rikspolitikken i 17 år.