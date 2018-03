Solberg reagerer på trusler

Solberg sier til NRK at det er viktig at politiet følger opp de truslene som kommer mot Listhaug etter at hun beskyldte Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.



Solberg sier også at det er helt uanstendig at folk truer AUF-ere som deltar i debatten.