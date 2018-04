Statsminister Erna Solberg advarer mot å fokusere for mye på Forsvaret i forkant av Høyres landsmøte til helgen.

En rekke fylkeslag i partiet står bak et krav om at partiet må bruke mer penger på Forsvaret, men Erna Solberg advarer mot å sette en sektor foran en annen.



Solberg sier til Dagbladet at partiet må se en helhet i offentlig pengebruk.