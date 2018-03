Solberg: Tar til etterretning at Thommessen gikk

- At Olemic Thommessen går av er spesielt. Men jeg forstår at det har vært et ønske fra et flertall på Stortinget om at man skal ha en politisk konsekvens av et byggeprosjekt som har gått utenfor rammene, sa Solberg på en pressekonferanse torsdag.

Thommessen kunngjorde torsdag formiddag at han trakk seg etter at KrF meddelte at de ikke lenger hadde tillit til ham i byggesaken.





- Vi må rydde opp

Stortingets byggeprosjekt har sprukket med 1,1 milliarder kroner og opposisjonen mener stortingspresidenten ikke gjorde nok for å få all informasjon om saken og dermed ikke ga Stortinget god nok informasjon.

- Nå håper jeg vi klarer å rydde opp og at prosjektet kommer ordentlig på skinner, sa Solberg.





Solberg fikk spørsmål om hvorfor hun som Høyreleder ikke tidligere tok regi i saken.

- Det har ikke vært naturlig for Høyre å ha regien fordi vi har oppfattet dette som en sak en skal jobbe med. Ap-leder Jonas Gahr Støre sa at Olemic ikke hadde skyld, men måtte ta det politiske ansvaret. Det kan jo hende vi har litt ulik oppfatning av hvor ansvarsgrensene skal dras i en sak en har kommet skjevt ut fra hoppet, sa Solberg.