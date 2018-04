Statsminister Erna Solberg gikk hardt ut mot USAs handelspolitikk da hun talte under åpningen av Høyres landsmøte på Gardermoen i ettermiddag.

Solberg sa at USA fremstår som den største trusselen mot frihandel, og hun advarte mot en global handelskrig.



Det er nå frykt for at handelskrigen mellom Kina og USA skal hardne ytterligere til.