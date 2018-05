Solberg: Viktig å fjerne atomvåpen fra Nord-Korea

- Jeg håper USA får til en løsning som gjør at Nord-Korea ikke lenger sitter med atomvåpen.



Det sier statsminister Erna Solberg til P4 Nyhetene.

Håper på møte

Solberg håper en destruksjon av atomvåpen blir resultatet av et eventuelt toppmøte mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas diktator Kim Jong-un.



Etter at Trump først avlyste møtet sier amerikanerne nå at møtet likevel vil finne sted.

Delagasjoner fra de to landene er i dialog, men har på grunn av all tvil om det faktisk blir et møte i Singapore 12. juni, mistet flere viktige dager med forberedelser.

- Viktig for verdensfreden

Amerikanere ønsker at Nord-Korea skal sende atomvåpen ut av landet for destruksjon og vil i gjengjeld oppheve flere økonomiske sanksjoner mot landet.

- Dette er ikke bare viktig for forholdet mellom Nord- og Sør-Korea, men det er faktisk en utfordring for verdensfreden. Og til hele arbeidet mot at atomvåpen skal spre seg i verden, sier Solberg til P4 Nyhetene.

Statsministeren følger nå spent med på utviklingen.

- Jeg håper nå på at det både blir et møte og at det blir resultater av det. Men det er alt for tidlig å si både om det blir et møte og om det kommer noen resultater ut av det, sier Solberg.