Erna Solbergs stabssjef Lars Øy tar nå selvkritikk etter at han ikke fortalte partilederen om at han ble informert om Høyres samtaler med Kristian Tonning Riise før jul.

Øy sier til VG at han burde undersøkt at ledelsen visste om samtalene om Riises oppførsel.



Solberg har flere ganger sagt at hun skulle blitt informert tidligere og ble først informert samme dag som Riise trakk seg som Unge Høyre-leder.