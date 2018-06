Solgte mer brus i mai i år enn i mai i fjor

39.476.402 liter brus. Det er salgstallet for brusprodusentene i mai i år, viser ferske tall fra Bryggeri- og drikkevareforeningen.



Det er en økning på 2,13 prosent fra samme måned i fjor.

Unormalt varm mai - Mai var en helt fantastisk måned værmessig, så salget av alle drikker har økt. Totalt sett er mai i år veldig bra, sier direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen, Petter Nome, til P4 Nyhetene.





Både i april og mai økte brussalget sammenlignet med året før. Salget hittil i år er derimot ned 4,7 prosent sammenlignet med de første fem månedene i fjor. Nome viser til sukkeravgiften som ble innført 1. januar i år.





- Etter at avgiftene gikk opp har det blitt veldig mye oppmerksomhet rundt grensehandel og alle tall fra Sverige viser at brussalget går i taket, sier Nome.





Tror folk drikker mer brus

Men han innrømmer at foreningen var forberedt på en større nedgang.





- Det kan virke som om at folk ikke handler mindre enn før, men hamstrer i Sverige i tillegg til det de kjøper av brus i Norge. Så dersom man tenkte at denne avgiften skulle ha noe for seg rent helsemessig så virker det som om at folk drikker mer brus nå enn noen sinne, sier direktøren.





- Har sukkeravgiften fått så ille utslag som dere advarte mot eller har det gått bedre enn forventet?





- Jeg vil nok si at salget i Norge har gått litt bedre enn forventet, samtidig som vi er spente på å se tall på brussalget i Sverige, sier Nome.





Bryggeri- og drikkevareforeningen ønsker seg tall både på grensehandel i Sverige og netthandel av brus.





- Myndighetene må vite hva de gjør og må også skaffe tall på konsekvensen av det de innfører, sier Nome.