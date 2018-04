Rundt 100.000 mennesker møtte opp på Kollen-lørdagen, og de har etterlatt seg mye søppel.



Etterhvert som snøen nå smelter kommer plastposer, vedkubber, sitteunderlag og flagg til syne, melder NRK.



Arrangøren opplyser at de har vært ute og ryddet sju ganger, men at de ikke får fjernet alt før all snøen er borte.