Søreide fordømmer giftangrepet

Den russiske eks-spionen Sergej Skripal og hans datter ble utsatt for et nervegiftangrep i februar, og den britiske regjeringen hevder Russland sto bak, noe de nekter.



Søreide sier til NTB at Norge vil ha tett kontakt med britiske myndigheter, og skulle det vise seg at en statlig aktør har gjennomført angrepet, gjør dette saken enda mer alvorlig.