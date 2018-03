Søreide vil unngå Trump-toll

Torsdag ble det kjent at Norge ikke står på listen over land som får unntak fra den ekstra metall-tollen.

- Norsk eksport er ingen trussel for USA.



Det sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som håper å få gjennomslag i dialogen med USA, og unngå landets nye toll på stål og aluminium.



De direkte økonomiske konsekvensene for Norge er ikke store, men Søreide sier til NTB at det er bekymringsfullt at USA innfører handelshindre.



Hun mener Norge skal behandles likt som, blant annet, EU-landene, som får unntak.