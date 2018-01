Den norske landslagsspissen Alexander Sørloth kan være klar for Crystal Palace i engelsk Premier League om kort tid.

Adresseavisen skriver nemlig at Sørloth nå har avbrutt treningsleiren til Midtjylland, der han spiller i dag, og reist til London.



ExtraBladet skriver at klubben krever 140 millioner kroner for spissen, noe som i så fall blir ny overgangsrekord fra en dansk fotballklubb.