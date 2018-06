Søviknes ikke med i Pride-paraden

Olje- og energiminister Terje Søviknes har ombestemt seg, og vil likevel ikke delta i Pride-paraden i Oslo.



Årsaken er at det på hans Facebook-side har haglet med meldinger som sier han ikke er velkommen.



I meldingene vises det til saken fra 2001, da Søviknes hadde sex med en 16-åring på et landsmøte i Fremskrittspartiets ungdom.



Han sier til TV2 at han trekker seg, slik at han ikke tar oppmerksomheten vekk fra det arrangemenget egentlig handler om.