Søvnforsker: - Ta opp OL

- Det går ikke an å leve et helt normalt liv dersom en skal få med seg alle OL-øvelsene, det vil ikke være mulig.

Det sier søvnforsker Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen.

Må legge om hele døgnet

Øvelsene starter klokka 03 om natta, norsk tid, og programmet pågår til rundt klokka 12 om formiddagen.

- En kan jo tilpasse seg OL-tid, men da vil det gjerne gå utover jobb og andre aktiviteter, sier Bjorvatn.

Han sier en kan legge om døgnet, men at folk da burde ha startet med omleggingen for et par uker siden.

- Hvis man virkelig vil få med seg OL så burde man ha jobbet med å flytte døgnrytmen i flere dager før OL starter, akkurat sånn som idrettsutøverne gjør. De reiser jo over en uke før lekene starter, nettopp for å tilpasse døgnrytmen, sier BJorvatn.





Natta klokka 18

Men det er ikke enkelt å legge om døgnet.

- Det som gjør at døgnrytmen skifter når en reiser over tidssoner er at lys og mørke er annerledes enn i Norge. Det en må gjøre her er å bruke lys- og mørkebehandling, men dette må gjøres individuelt og kommer blant annet an på om man er a- eller b-menneske, forklarer søvnforskeren.

For å få nok søvn når sendingene starter klokka 03 må en finne senga tidlig om kvelden.

- De fleste vil nok klare seg hvis de legger seg i 18-19-tiden. Men hvis en gjør dette i kveld så tror jeg ikke det vil fungere da en ikke har flyttet døgnrytmen på forhånd. Det som vil skje nå er vel at de fleste legger seg til normal tid og tvinger seg opp klokka 03 og prøver å få med seg sendingene. Da kan man jo risikere å sovne innspurten på tremila, sier forskeren.





- Søvnunderskudd kan være farlig

De som ikke klarer å legge seg tidligere enn normalt men likevel tvinger seg opp for å se på de norske utøverne kan få problemer.