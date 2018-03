Sp frykter for helsen til mor og barn

Senterpartiet frykter for helsen til mor og barn dersom de sendes hjem for tidlig etter fødsel, det sier helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, Kjersti Toppe.

Hun tok opp saken med helseminister Bent Høie i Stortingets spørretime i dag, og sa at planer om å sende mor og barn hjem ned mot 6 timers fødsel får Senterpartiet til å reagere.



Men Høie avviste at det finnes slike planer, og sa at det er opp til legene.