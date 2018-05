Sp-Vedum ville ha NRK-streikepause på 17. mai – nå får han kjeft

FLAGGET SYNSPUNKT: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ville forsikre seg om at NRK også i år ville sende barnetog fra hele landet. Foto: NTB scanpix

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum får lite støtte for forslaget om at NRK burde søke streikedispensasjon for å få gjennomført de tradisjonelle 17. mai-sendingene på kanalen.





«Enig med Sandra i at NRK bør søke fagforeningen om å få gjennomført 17. mai-sendingen. NRK på 17. mai binder landet sammen», skrev Vedum på Facebook – etter at partifelle Sandra Borch først hadde kommet med forslaget.

I en kommentar under eget innlegg begrunnet han forslaget ytterligere.

«Er nok mange eldre som må være hjemme på dagen som dette betyr mye for. Synes de kunne latt den sendingen gå. 17.mai er en spesiell og viktig dag»

Ifølge VG møter imidlertid Vedum motbør fra sin egen nestleder, Anne Beate Tvinnereim, som i en annen Facebook-diskusjon argumenterer mot forslaget.

«Enig med Sandra i at NRKs 17. mai-sending er en viktig institusjon for fellesskapet, men det holder ikke for å uthule streikeretten»

PYNTET TIL FEST: Før streiken var et faktum ble denne gjengen presentert som NRK-teamet som skulle lose seerne gjennom 17. mai-sendingen. F.v: reporter Dennis Vareide, radioprogramleder Pål Plassen, radioprogramleder Hege Holm, TV-programleder Haddy N'Jie og kommentator Noman Mubashir.

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre og AUF-leder Mani Hussaini er kritiske. Sistnevnte skriver følgende på sin Facebook-side:

«Men i alle dager! Vi har rettigheter i Norge, en av dem er at arbeidsfolk skal kunne kreve anstendig lønn. Streik er en av de lovlige verktøyene arbeidsfolk har. Veldig skummelt at Senterpartiet og FrP spytter på det organiserte arbeidslivet, trepartssamarbeidet og arbeidsfolks rettigheter.»





Aftenposten skriver for øvrig at det blir NRK-sending fra barnetoget også i år, men at sendingen blir amputert på grunn av streiken.

