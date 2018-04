Senterpartiet fremmer neste uke forslag i Stortinget der de ber regjeringen leggefrem en opptrappingsplan for Forsvaret.

Partiet mener det trengs for å nå NATOs mål omforsvarsbevilgninger på to prosent av BNP innen 2024, slik medlemslandene har forpliktet seg til.



Senterpartiet mener en opptrappingsplan er avgjørende for å sikre finansiering av helt nødvendige kapasiteter.