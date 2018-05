Sparer 47 millioner i året

Luftambulansetjenesten sparer 47 millioner kroner i året når et nytt selskap skal drive tjenesten fra neste år.

Britisk-svenske Babcock vant anbudet, til tross for at de kun leverte det fjerde beste tilbudet når det kommer til kvalitet, viser tildelingsdokumentet, ifølge NRK.



Der kommer det frem at Babcock har dårligere beredskap, både når det gjelder ekstra piloter og ekstra fly enn det dagens leverandør har.



Adminsitrerende Direktør i Luftambulansetjensten, Øyvind Juell, sier den nye kontrakten vil gi både bedre kvalitet og tjenester.