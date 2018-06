Sparka tre av fire streikende etter at streiken var over

Tre av fire faste ansatte i en barnehage i Inderøy fikk sparken etter at de var ferdig med en seks uker lang streik.

Nå tror Fagforbundet de har fått sparken som hevn for at de streika, melder NRK.



De ansatte kjempet for å beholde en tariffavtale som de inngikk i 2015, noe eieren til slutt gikk med på å videreføre.



Åtte dager etter streiken ble tre av de oppsagt. Ifølge eieren reduseres driften på grunn av eierens egen helse og ikke på grunn av streiken.