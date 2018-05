Den 17 år gamle gutten som er pågrepet for skoleskytingen i Santa Fe i Texas i går har forklart at han sparte elever han likte.

Han skal også ha sagt at han mente å drepe de han skjøt på. Det kom fram i forbindelse med varetektsfengslingen i natt, melder CNN. 17-åringen er siktet for drap på flere personer og for angrep på offentlig tjenestemann.



Ni elever og en lærer ble drept i skyteepisoden.