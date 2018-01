Spenningen vokser i Iran

Etter mer enn en uke med sinte demonstrasjoner, der bilder av den øverste lederen Ali Khamenei er blitt brent, kommer nå regimesvaret: Flere tusen støttespillere har begynt å innta gatene, for å overdøve regimekritikerne.



Og mens spenningen vokser i gatene, truer regjeringen også med dødsstraff for de arresterte demonstrantene. Men foreløpig fortsetter protestene uavbrutt. Og i motsetning til tidligere, som under de store demonstrasjonene i 2009, krever ikke demonstrantene lenger reformer, men at prestestyret må veltes.

De neste dagene vil bli avgjørende, og det islamistiske regimet kjenner farene. For det var nettopp ved hjelp av store gateprotester at de selv kom til makten i 1979.