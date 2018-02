Spesialist i psykiatri advarer mot treningsavhengighet

Det er det siste som mange har blitt spesielt opptatt av. I en mobilapplikasjon eller på nett kan man nemlig få en oversikt over hvor mange skritt, venner, bekjente og kolleger har gått - og konkurrere med dem. For flere er dette nærmest blitt en besettelse.

Må ha rett motiv for treningen

– Det kan bli for mye Møllers tran og folk kan presse seg til å trene mer enn det som faktisk er sunt, sier spesialist i psykiatri, Egil Martinsen til P4 Nyhetene.

Han mener at all fysisk aktivitet i utgangspunktet er bra, men at konkurransen mellom personer ikke må bli for dominerende.

- Det må ikke ta over for andre viktige ting. Det må heller ikke bli så mye press på og lykkes at dette overstiger gleder og helseffekter. Dette er særlig sårt for de som ikke har noe annet å bygge selvtilliten på, sier Martinsen.