I dag skulle spørsmålet om åpning for millionmedisinen Spinraza bli behandlet i Beslutningsforum, men beslutningen ble utsatt.

Beslutningen ble utsatt siden forhandlingene med legemiddelprodusenten fortsatt pågår.



Norske myndigheter har jobbet for å få ned prisen på medisinen som går for å være en

av verdens dyreste. Medisinen hjelper barn med muskelsykdommen SMA.



Norske myndigheter har sagt nei til to pristilbud.