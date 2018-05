Støttegruppa for spionsiktede Frode Berg stiller med egen parole til 1. mai-toget i Kirkenes.

Berg er siktet for spionasje i Russland og har ifølge han selv reist på oppdrag for den norske etteretningstjenesten.



LO i Sør-Varanger sier verken de eller 1. maikomiteen har tatt standpunkt til selve saken, men åpnet for en markering i toget dersom støttegruppen ønsket det, melder NRK.