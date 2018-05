Nei til EU mener Stortingets vedtak om å slutte seg til Acer er grunnlovsstridig, og jobber nå mot en rettslig prøving av stortingsvedtaket.



Men jusprofessor Tarjei Bekkedal ved Universitetet i Oslo sier til Dagsavisen at et slikt søksmål blir som en protestmarkering, for det er utelukket at de vil vinne saken.