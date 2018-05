Sporveien sto bak oljesølet i Oslofjorden

Det bekrefter politiet.



Det var under tømming av flere oljetanker at det rant 50.000 liter fyringsolje ut i eleven og videre ut i Oslofjorden.



Ifølge NRK er det også observert oljeflak ved Huk, og brannvesenet sjekker nå om flere plasser er berørt.



Bellona har anmeldt kommunen for svikt i rutinene, og mener utslippet kunne vært hindret ved raskere respons.