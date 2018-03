Sprengkulden i Sør-Norge er nå over.

Denne uken har det vært kaldt, og det er satt kulderekorder for mars en rekke steder.



Men til helgen er det ventet mer normale temperaturer for årstiden.



Oslo får mellom 3 og 5 minusgrader, og det samme er ventet i Trondheim. I Bergen ser det ut til å bli et par plussgrader på dagtid, skriver VG.