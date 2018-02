Ifølge byrådet i Oslo ble luften i fjor betydelig forberedt etter at flere reiste kollektivt, syklet og gikk.



Miljøbyråd Lan Marie Berg og Norges- Astma og Allergiforbund sier til Dagsavisen at dette beviser at grønn politikk fungerer.



Miljøbyråden vil likevel ikke friskmelde luften helt, og sier det er en lang vei å gå.