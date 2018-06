Stadig flere familier trenger gratis ferietilbud

Flere frivillige organisasjoner merker nå pågangen fra familier som ønsker hjelp til å dra på sommerferie.

Så mange familier ønsker hjelp til gratis ferie, at gratistjenesten Feriesentralen hos Unicef har måttet stenge denne sommeren.

Ifølge organisasjonen har etterspørselen etter gratis ferie tatt helt av i år, og uten tilgang på økte ressurser har Unicef valgt å ikke tilby gratis-tilbudet.

– Familier gruer seg

– Vi opplever at etterspørselen er der, og at folk er fortvilte over at de ikke ser noen utsikter til å kunne ta seg et lite friminutt sammen med familien.

Det sier Kristin Oudmayer, fagansvarlig for Oppvekst og inkludering hos Unicef.

– Da er det ikke snakk om at disse familiene drømmer om sydenturer og store, dyre, flotte ting. Det handler rett og slett om muligheten til å få et lite avbrekk fra en hverdag som ellers er ganske tung og vanskelig, sier hun.

Nå når Feriesentralen er stengt, får Unicef daglig henvendelser fra familier som gruer seg til sommerferien.

– Vi får henvendelser fra barnefamilier som gruer seg til den lange perioden vi nå går inn i, hvor det sosiale nettverket ikke er like tilgjengelig, hvor daglige rutiner faller bort og hvor de er bekymret for om de skal kunne skape gode ferieminner.

Må gi avslag til mange familier

Også Røde Kors merker større pågang for hvert år som går fra familier som trenger feriebistand.

– Vi merker en markant økning fra år til år.

Det sier programleder for Barn og unge i Røde Kors, Øyvind Stedal. Gratistilbudet Ferie for alle tilbyr ferie til 1700 barn i år, i tillegg til familiene deres. Det er en økning på ti prosent, den samme økningen som i fjor.

Men tilbudet strekker på langt nær til, og Røde Kors må gi avslag til mange familier.

– Det er ingen tvil om at det er et stort behov for å kunne være sammen med familien og å få gode ferieopplevelser, sier Stedal.

– Vi ser at antallet som ønsker å være med oss på ferie øker for hvert år, og det øker i takt med problemstillingen i samfunnet for øvrig, med barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, sier Stedal.