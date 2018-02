Det blir konsekvensen etter at Kongo har gitt tillatelse til hogst av 6500 kvadratkilometer regnskog, melder NRK.



Klima- og miljødepartementet gjør det klart at det ikke er aktuelt med nye utbetalinger til prosjekter i Kongo før hogstkonsesjonene, som er gitt til to kinesiske tømmerfirmaer, er trukket tilbake.