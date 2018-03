Amerikanske myndigheter starter nå etterforskning av Facebook etter at informasjon fra 50 millioner brukere kom på avveie.

Et analyseselskap skal ha stjålet personopplysninger, for så å selge de videre, blant annet for å påvirke presidentvalget i USA i 2016.



Etterforskningen skal se på om Facebook har brutt personvernregler, melder Reuters.