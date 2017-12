Staten betaler for hiv-medisin for personer som kjøper sex i utlandet

Her er tabletten du får gratis om du er i risikosonen for HIV. Foto: Shutterstock

Høsten 2016 avgjorde helseminister Bent Høie at Prep, en behandling som beskytter deg mot hiv-smitte, skulle bli gratis for alle i risikosonen.





Fra januar 2017 har behandlingen vært gratis etter en vurdering, og pågangen har vært stor hos klinikkene og legene som avgjør hvorvidt du skal få medisinen eller ikke. Minst 400 har fått PrEP kontinuerlig eller av og til. De aller fleste er menn som har sex med menn og som ofte bytter partner.

– Vi har hatt stor pågang og har også gitt avslag til en rekke personer som ikke faller innenfor risikosonen, sier Jorge Johansen, sykepleier og sexolog ved Olafiaklinikken i Oslo til P4 Nyhetene.

Her nærmer de seg 300 personer som har fått PrEP betalt av helsemyndighetene og det er venteliste for å få medisinen. De som får avslag er typisk menn som har sex med kvinner, er flink til å bruke kondom og har fast partner.

– Vi tror ikke på noe kraftig reduksjon av hiv-smitte med det første, men vi håper at medisinen kan bidra til å få ned nysmitte på sikt, sier Johansen.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det over 6000 med Hiv i Norge. Godt over 200 personer har blitt smittet hvert år de siste årene. I 2016 ble det registrert 220 nye personer med Hiv.

Over 400 personer får slike tabletter gratis av helsemyndighetene. Også menn som har sex med prostituerte i asiatiske og afrikanske land. Foto: Shutterstock

Menn som kjøper sex

Det er som regel menn som har sex med menn og som ikke ønsker eller er redd for å komme i situasjoner hvor kondom ikke blir brukt som får medisinen gratis, men man må ikke ikke være homofil og ha hyppig partnerbytte for å få PrEP. For nordmenn er det ulovlig å kjøpe sex både her til lands og i utlandet, men staten betaler for at enkelte kan ha sex med prostituerte uten kondom.

– Menn som oppholder seg for eksempel i asiatiske land en periode og er helt åpne på at de har mye sex uten kondom, som ikke kjenner hiv-status til partner og kjøper kanskje en del sex. Det er noen av dem vi har godkjent for behandling, sier Johansen til P4 Nyhetene.

– Dette skal ikke utelukkende være en ordning for menn som har sex med menn og vi er først og fremst opptatt av å beskytte folk mot hiv. Det er heller ikke snakk om mange og det er ikke slik at vi kommer til å gi alle som ønsker ubeskyttet sex på ferie gratis PrEP, sier Johansen.

– Tar dere en moralsk prat med de som kommer innom?

– Vi har ingen moralpreken med de som kommer. Hvis vi skal være dømmende får vi ikke den åpne dialogen vi ønsker, sier Johansen.

– Det har lenge vært et problem at mange først og fremst er opptatt av å ikke bli gravide, mer enn å beskytte seg mot kjønnsykdommer. Kan Prep fungere på samme måte?





Utgifter på over 40 millioner kroner

Helsedepartementet opplyser overfor P4 Nyhetene at det gjennom HELFO er refundert 40,5 millioner kroner i utgifter til medisinen per oktober 2017. I tillegg til dette kommer konsultasjoner, prøvetakinger o.l som gjør de totale kostnadene betydelig høyere.

Prep har imidlertid blitt langt billigere f.o.m 15. desember 2017. Fra 67 000 kroner per pasient per år til 28 000 kroner. Dette fordi patentet på legemiddelet Truvada gikk ut tidliggere i år og det var det eneste godkjente legemiddelet til bruk som PrEP, men har nå fått konkurranse fra andre tilbydere.

Helsedepartementet har ikke mulighet til å kommentere saken før på nyåret.

– Ja, det er klart at det kan skje. Det er lettere for folk å ha ubeskyttet sex med Prep, da er kanskje ikke alle så bekymra for de andre kjønnsykdommene ved siden av hiv. Men for mange er det faktisk motsatt, at de blir flinkere å bruke kondom sammen med Prep, slik vi også anbefaler, sier Johansen.