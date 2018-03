I dag kunngjorde Statoil at de legger to nye ekspertisesentre til Bergen.

De skal også plassere et operasjonsstøttesenter og et boreoperasjonssenter i vestlandsbyen.



Sentrene blir en del av Statoils satsing på digitalisering, og skal betjene over 40 plattformer og installasjoner på norsk sokkel.



Statoils har som mål å spare 15,5 milliarder på dette de neste fem årene.