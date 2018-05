Statsråd ber muslimer ta ferie under ramadan

BER MUSLIMER TA UT FERIE: Danmarks utlendings- og integreringsminister Inger Støjberg. Her på besøk hos daværende statsråd Sylvi Listhaug i Oslo. Foto: NTB scanpix

Danmarks utlendings- og integreringsminister Inger Støjberg mener muslimer må ta ut ferie under ramadan.

Støjberg skriver i en kronikk i Berlingske Tidende at muslimer ikke fungerer like bra på jobb når de faster og at de derfor bør ta samfunnsansvar og holde seg unna arbeid.



Flere i hennes eget parti Venstre tar avstand fra utspillet.