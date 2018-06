Stefar dømt for overgrep

Overgrepene pågikk ifølge dommen over en periode på nesten seks år fra jenta var sju år gammel.



Retten finner det straffeskjerpende at mannen tidligere er dømt for seksuell omgang med barn under 16 år, melder Rana Blad.



Mannen erkjente ikke straffskyld. Han erkjente å ha sovet i samme seng som stedatteren, men avviste at det skjedde noe seksuelt -noe retten ikke trodde på.