De krever at Fosen Vind umiddelbart stopper all virksomhet på Fosenhalvøya.



Aktivistene vil beskytte det de mener er et essensielt område for samene.

Aksjonist - og leder i Norske Samers Riksforbund, Beaska Niillas, sier til NRK at de mener en vindpark på dette området ikke er lovlig verken etter norsk eller internasjonal rett.