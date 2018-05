Årsaken er slitasje på sporet, som må utbedres, opplyser Bane NOR.



De vet ikke når banen kan åpnes for trafikk igjen, og viser til NSB for informasjon om buss for tog.





Samtidig er det stengt på Kongsvingerbanen mellom Kongsvinger og Magnor på grunn av en brann ved sporet.



Brannen påvirker godstog og passasjertog fra SJ.