Stengte anlegg for flymat-produksjon

Mattilsynet stengte produksjonsanlegget til flymatprodusenten SSP på Gardermoen på dagen etter et tilsyn nylig.

Anlegget ble ansett for å være helsefarlig, melder Romerikes Blad.

Det ble blant annet gjort funn av mugg - det var skittent - og det ble oppdaget at fugler hadde tilgang inn gjennom et hull i veggen.



Etter en umiddelbar nedvasking fikk bedriften gjenåpne og det er nå utarbeidet en vedlikeholdsplan.



SSP Norway driver 29 serveringssteder på Gardermoen.