Det er nå helt stengt på E6 over Dovrefjell, over Vikafjellet, og over Hemsedalsfjellet.



Også flere mindre veier er stengt nå.



På E134 over Haukelifjell er det kolonnekjøring, det samme gjelder Hardangervidda.



Det er ventet at kjøreforholdene blir bedre i løpet av natten.